Ураган «Доріан»: американець припаркував на кухні авто. Фото: Time

https://racurs.ua/ua/n126452-uragan-dorian-amerykanec-pryparkuvav-na-kuhni-avto-video.html

Ракурс

Американське подружжя у штаті Флорида припаркувало свій автомобіль Smart на кухні, так як у гаражі не знайшлось місця для другої машини.

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Причиною стало побоювання, що ураган «Доріан» може знести авто. Про це повідомляє видання Time.

Ідею запропонував чоловік, а його дружина Джессіка Елрідж спочатку не могла повірити, що він не жартує. Однак потім він відкрив подвійні двері будинку та заштовхав авто.

Жінка була вражена, що автомобіль зміг поміститися у них на кухні. Джессіка сподівається, що ураган скоро вщухне, і зазначила, що машина на кухні бентежить їхніх собак.

«Доріан» досяг узбережжя Флориди у середу. Він пройшов повз Джексонвілля та рушив на північ. Наразі він пересувається уздовж узбережжя Північної та Південної Кароліни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ураган спустошив Багамські острови. Зараз він має 2 категорію, однак на Багамах він лютував маючи 5 категорію з 5. Кількість жертв сьогодні збільшилась до 30, а рятувальні операції на островах продовжуються.