Українські спортсменки виступають у другому фіналі «Діамантової ліги». Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/ua/n126450-ukrayinski-sportsmenky-vystupaut-u-drugomu-finali-diamantovoyi-ligy-translyaciya.html

Ракурс

П’ятеро українських легкоатлеток візьмуть участь у другому (заключному) фінальному етапі «Діамантової ліги» сезону 2019 року.

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Спортивна першість проходить у Брюсселі (Бельгія) на стадіоні імені короля Бодуена.

Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх представлять Україну у категорії «стрибки у висоту».

Ольга Ляхова, яка займає 9-е місце за підсумком регулярного сезону, покаже себе у категорії «біг на 800 метрів».

Марина Бех-Романчук буде стрибати в довжину. За підсумком регулярного сезону вона посідає перше місце.

Зазначимо, що перший фінал проходив у швейцарському Цюріху, де наш Андрій Проценко став чемпіоном із стрибків у висоту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Богдан Бондаренко здобув золоту медаль на четвертому етапі «Діамантової ліги» у Римі.