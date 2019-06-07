Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Богдан Бондаренко подолав висоту 2 м 31 см на змаганнях «Діамантової ліги», фото: diamondleague.com

Український легкоатлет здобув золоту медаль на етапі «Діамантової ліги» в Римі

7 чер 2019, 10:55
999

Український легкоатлет Богдан Бондаренко здобув золоту медаль на четвертому етапі «Діамантової ліги» в Римі, що відбувся в столиці Італії Римі.

Loading...

Бондаренко здолав висоту 2 м 31 см. Для цього результату йому знадобилося п’ять спроб, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Результат Бондаренка також став повторенням найкращого результату у світі в поточному сезоні.

Другу сходинку посів сирієць Майд Еддін Газаль (2 м 28 см), третім став спортсмен із Білорусі Максим Недосєков (2 м 28 см).

Зазначається, що ця перемога для Бондаренка стала першою за три роки в «Діамантовій лізі». До цього він перемагав у 2016 році також на етапі змагань у Римі.

Бондаренко майже два роки не брав участь у змаганнях через травму.

Бондаренко — бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2013 року. Його найкращі результати — 2 м 27 см у приміщенні та 2 м 42 см — на відкритому повітрі.

«Діамантова ліга» — це легкоатлетичні змагання, засновані в 2010 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій.

Нагадаємо, у грудні цього року з’явилося відео, на котрому показано, як Бондаренко під час тренувань перестрибнув власну дружину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

В Україну повернувся екс-голова «Укртранснафти», котрого звинувачували в підписанні невигідних державі контрактів (ФОТО)

До України повернувся колишній голова «Укртранснафти» Олександр Лазорко, котрий з серпня 2015 року по кінець травня 2019 року перебував у національному розшуку

Новини України
11:50
Новини партнерів
Загрузка...