Богдан Бондаренко подолав висоту 2 м 31 см на змаганнях «Діамантової ліги», фото: diamondleague.com

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Ракурс

Український легкоатлет Богдан Бондаренко здобув золоту медаль на четвертому етапі «Діамантової ліги» в Римі, що відбувся в столиці Італії Римі.

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Бондаренко здолав висоту 2 м 31 см. Для цього результату йому знадобилося п’ять спроб, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Результат Бондаренка також став повторенням найкращого результату у світі в поточному сезоні.

Другу сходинку посів сирієць Майд Еддін Газаль (2 м 28 см), третім став спортсмен із Білорусі Максим Недосєков (2 м 28 см).

Зазначається, що ця перемога для Бондаренка стала першою за три роки в «Діамантовій лізі». До цього він перемагав у 2016 році також на етапі змагань у Римі.

Бондаренко майже два роки не брав участь у змаганнях через травму.

Бондаренко — бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2013 року. Його найкращі результати — 2 м 27 см у приміщенні та 2 м 42 см — на відкритому повітрі.

«Діамантова ліга» — це легкоатлетичні змагання, засновані в 2010 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій.

Нагадаємо, у грудні цього року з’явилося відео, на котрому показано, як Бондаренко під час тренувань перестрибнув власну дружину.