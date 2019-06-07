Богдан Бондаренко преодолел высоту 2 м 31 см на соревнованиях «Бриллиантовой лиги», фото: diamondleague.com

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Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко выиграл золотую медаль на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, который состоялся в столице Италии Риме.

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Бондаренко преодолел высоту 2 м 31 см. Для этого результата ему понадобилось пять попыток, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Результат Бондаренко также стал повторением лучшего результата в мире в текущем сезоне.

Второе место занял сириец Майд Эддин Газаль (2 м 28 см), третьим стал спортсмен из Беларуси Максим Недосеков (2 м 28 см).

Отмечается, что эта победа для Бондаренко стала первой за три года в «Бриллиантовой лиге». До этого он побеждал в 2016 году также на этапе соревнований в Риме.

Бондаренко почти два года не участвовал в соревнованиях из-за травмы.

Бондаренко — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2013 года. Его лучшие результаты — 2 м 27 см в помещении и 2 м 42 см — на открытом воздухе.

«Бриллиантовая лига» — это легкоатлетические соревнования, основанные в 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Напомним, в декабре этого года появилось видео, на котором показано, как Бондаренко во время тренировок перепрыгнул собственную жену.