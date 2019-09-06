Законопроект про імпічмент отримав підтримку профільного комітету. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126451-zakonoproekt-pro-impichment-otrymav-pidtrymku-profilnogo-komitetu.html

Ракурс

Законопроект № 1012 «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» підтримали у комітеті парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому.

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За відповідне рішення сьогодні проголосували 16 членів комітету. Ще троє були проти, а двоє членів утрималися. Про це повідомляє «Укрінформ».

У головному науково-експертному управлінні (ГНЕУ) Верховної Ради зазначили, що законопроект потребує доопрацювання.

Цей законопроект передбачає, що парламент може усунути президента з займаної посади у разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину. Ініціювати імпічмент можна буде більшістю нардепів від конституційного складу.

Після зазначеного звинувачення президента, парламент має звернутись до Конституційного та Верховного судів для отримання висновків про конституційність розслідування та підтвердження ознак злочину голови держави. Рішення про імпічмент можна прийняти, якщо за нього проголосує щонайменше три четверті парламенту. Якщо ж постанову не приймуть, голова Ради має вибачитись перед президентом.

Нагадаємо, законопроект про імпічмент президент України Володимир Зеленський зареєстрував 29 серпня та визначив як невідкладний.