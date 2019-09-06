Законопроект про незаконне збагачення антикорупційний комітет рекомендував ВР ухвалити. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126449-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagachennya-antykorupciynyy-komitet-rekomenduvav-vr-uhvalyty.html

Ракурс

Законопроект № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів» антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в цілому.

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Відповідне рішення підтримали 10 членів комітету. Про це повідомляє «Укрінформ».

Законопроект передбачає цивільну конфіскацію майна без подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Документ узгоджений з експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Кримінальне покарання передбачено у разі набуття чиновником активів, які на 11,5 млн грн перевищують доходи зазначеної особи. У цьому випадку порушнику закону загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади та займатись певною діяльність.

Зазначається, що альтернативні законопроекти № 1031−1 та № 1031−2 комітет рекомендує Верховній Раді відхилити.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вніс законопроект про конфіскацію незаконно набутих активів до парламенту 29 серпня. Його розгляд було визначено як невідкладний.