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Законопроект о незаконном обогащении антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принять

Законопроект о незаконном обогащении антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принять

6 сен 2019, 19:33
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Законопроект № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов» антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом.

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Соответствующее решение поддержали 10 членов комитета. Об этом сообщает «Укринформ».

Законопроект предусматривает гражданскую конфискацию имущества без дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Документ согласован с экспертами Международного валютного фонда (МВФ).

Уголовное наказание предусмотрено в случае получения чиновником активов, на 11,5 млн грн превышающих доходы указанного лица. В этом случае нарушителю закона грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Отмечается, что альтернативные законопроекты № 1031−1 и № 1031−2 комитет рекомендует Верховной Раде отклонить.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский внес законопроект о конфискации незаконно приобретенных активов в парламент 29 августа. Его рассмотрение было определено как неотложное.


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