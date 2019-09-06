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Законопроект о незаконном обогащении антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принять
Законопроект о незаконном обогащении антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принятьhttps://racurs.ua/n126449-zakonoproekt-o-nezakonnom-obogaschenii-antikorrupcionnyy-komitet-rekomendoval-vr-prinyat.htmlРакурс
Законопроект № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов» антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом.
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Соответствующее решение поддержали 10 членов комитета. Об этом сообщает «Укринформ».
Законопроект предусматривает гражданскую конфискацию имущества без дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Документ согласован с экспертами Международного валютного фонда (МВФ).
Уголовное наказание предусмотрено в случае получения чиновником активов, на 11,5 млн грн превышающих доходы указанного лица. В этом случае нарушителю закона грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Отмечается, что альтернативные законопроекты № 1031−1 и № 1031−2 комитет рекомендует Верховной Раде отклонить.
Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский внес законопроект о конфискации незаконно приобретенных активов в парламент 29 августа. Его рассмотрение было определено как неотложное.
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