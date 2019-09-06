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Ракурс
Брексит могут снова отложить: британский парламент одобрил законопроект об отсрочке. Фото: OV - Business News

Брексит могут снова отложить: британский парламент одобрил законопроект об отсрочке

6 сен 2019, 18:54
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Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Европейского Союза.

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Политики просят перенести брексит с 31 октября на более поздний срок. Парламент планирует заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона договориться с ЕС о переносе даты брексита. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на ВВС.

Законопроекту необходимо еще получить одобрение королевы Елизаветы II. Тем временем Джонсон заявляет, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее.

Напомним, британскому парламенту не нравится нынешний вариант соглашения с Брюсселем, однако выходить из ЕС без сделки они тоже отказываются. Брексит изначально был запланирован на 29 марта, но затем его перенесли на 31 октября. Причиной стал ряд неудачных голосований по варианту договора.

Отметим, что оппозиционные партии Великобритании решили не поддерживать предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд Лондона разрешил Джонсону приостановить работу парламента по меньшей мере на две недели.


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