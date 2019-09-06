Приостановка работы британского парламента Джонсоном признана законной. Фото: Мир24

https://racurs.ua/n126440-priostanovka-raboty-britanskogo-parlamenta-djonsonom-priznana-zakonnoy.html

Ракурс

В Великобритании парламент приостановит свою работу. Высокий суд Лондона признал предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона законным. Однако на решения еще могут подать апелляцию.

Loading...

Жалобу могут заслушать в Верховном суде Великобритании 17 сентября. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Суд Шотландии также согласился на предложение Джонсона. Уместным его признала и британская королева Елизавета II.

Отметим, что приостановку деятельности парламента запланировали на 9 сентября. Возобновить свою работу он сможет не ранее 14 октября, то есть за две недели до запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза.

После того, как Джонсон озвучил свое предложение и получил одобрение королевы, некоторые британские политики обратились в суды Лондона, Эдинбурга и Белфаста. Политики пытаются сорвать планы Джонсона и обвиняют его в попытке обойти сопротивление парламента в вопросе по брекситу.

Джонсон в свою очередь сегодня заявил, что не уйдет в отставку и сделает все, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября.

Напомним, накануне из консервативной партии британского парламента исключили внука одного из самых известных политиков в истории Великобритании Уинстона Черчилля Николаса Сомса за то, что он голосовал против брексита.