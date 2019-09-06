Брекзит можуть знову відкласти: британський парламент схвалив законопроект про відстрочку. Фото: OV - Business News

https://racurs.ua/ua/n126448-brekzyt-mojut-znovu-vidklasty-brytanskyy-parlament-shvalyv-zakonoproekt-pro-vidstrochku.html

Ракурс

Палата лордів парламенту Великої Британії схвалила законопроект про відстрочення виходу країни з Європейського Союзу.

Loading...

Політики просять перенести Брекзит з 31 жовтня на пізніший термін. Парламент планує змусити прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона домовитися з ЄС про перенесення дати брекзита. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на ВВС.

Законопроекту необхідно ще отримати схвалення королеви Єлизавети II. Тим часом Джонсон заявляє, що Велика Британія вийде з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

Нагадаємо, британському парламенту не подобається нинішній варіант угоди з Брюсселем, проте виходити з ЄС без угоди вони теж відмовляються. Брекзит спочатку був запланований на 29 березня, але потім його перенесли на 31 жовтня. Причиною стала низка невдалих голосувань щодо варіанту договору.

Зазначимо, що опозиційні партії Великої Британії вирішили не підтримувати пропозицію Джонсона про проведення дострокових парламентських виборів 15 жовтня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд Лондона дозволив Джонсону призупинити роботу парламенту щонайменше на два тижні.