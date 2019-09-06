Законопроект об импичменте получил поддержку профильного комитета. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126451-zakonoproekt-ob-impichmente-poluchil-podderjku-profilnogo-komiteta.html

Ракурс

Законопроект № 1012 «Об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичмент)» поддержали в комитете парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Loading...

За соответствующее решение сегодня проголосовали 16 членов комитета. Еще трое были против, а двое членов воздержались. Об этом сообщает «Укринформ».

В главном научно-экспертном управлении (ГНЭУ) Верховной Рады отметили, что законопроект нуждается в доработке.

Этот законопроект предусматривает, что парламент может отстранить президента от занимаемой должности в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Инициировать импичмент можно будет большинством нардепов от конституционного состава.

После указанного обвинения президента, парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения выводов о конституционности расследования и подтверждения признаков преступления главы государства. Решение об импичменте можно принять, если за него проголосует по меньшей мере три четверти парламента. Если же постановление не примут, глава Рады должен извиниться перед президентом.

Напомним, законопроект об импичменте президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал 29 августа и определил как неотложный.