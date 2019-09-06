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Ракурс
Украинские спортсменки выступают во втором финале «Бриллиантовой лиги». Фото: XSPORT.ua

Украинские спортсменки выступают во втором финале «Бриллиантовой лиги» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 сен 2019, 21:00
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Пятеро украинских легкоатлеток примут участие во втором (заключительном) финальном этапе «Бриллиантовой лиги» сезона 2019 года.

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Спортивноепервенство проходит в Брюсселе (Бельгия) на стадионе имени короля Бодуэна.

Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих представят Украину в категории «прыжки в высоту».

Ольга Ляхова, которая занимает девятое место по итогам регулярного сезона, покажет себя в категории «бег на 800 метров».

Марина Бех-Романчук будет прыгать в длину. По итогам регулярного сезона она занимает первое место.

Отметим, что первый финал проходил в швейцарском Цюрихе, где наш Андрей Проценко стал чемпионом по прыжкам в высоту.

Как ранее сообщал «Ракурс», Богдан Бондаренко выиграл золотую медаль на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.

Источник: Ракурс


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