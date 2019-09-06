Віталій Касько – перший заступник генпрокурора. Фото: Газета День

https://racurs.ua/ua/n126436-ryaboshapka-pryznachyv-pershym-zastupnykom-genprokurora-vitaliya-kaska.html

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Віталій Касько, який свого часу вже працював у Генеральній прокуратурі України, став першим заступником генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Призначення Каська 5 вересня погодив чинний генпрокурор, керуючись ст. 9 закону України «Про прокуратуру». Про це сьогодні повідомила прес-служба ГП.

Як відомо, Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році. З того часу він почав працювати у Львівській транспортній прокуратурі. У 1999 році перейшов до прокуратури Львівської області, де працював до 2002 року.

У Генеральній прокуратурі Касько працював з 2002 по 2005 роки, потім два роки займався юридичною практикою. З 2007 по 2010 роки теж працював у ГПУ, а з 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

Касько в 2014—2016 роках працював у Генпрокуратурі на посаді заступника генпрокурора. Він очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення до України коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми високопоставленими особами України. Касько подав у відставку 15 лютого 2016 року.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України на першому пленарному засіданні 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України. На цій посаді він замінив Юрія Луценка.