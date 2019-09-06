По скандальному мосту в Дніпрі пустили перші автобуси. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n126435-po-skandalnomu-mostu-v-dnipri-pustyly-pershi-avtobusy-foto-video.html

Ракурс

Новий міст в Дніпрі поступово вводять в експлуатацію після капітального ремонту, який проводився тут протягом декількох років. Сьогодні пустили перші автобуси.

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Поки що громадський транспорт, який здійснює рух Новим мостом, буде безкоштовним. Він довозитиме людей із лівобережної набережної до правобережної, повідомив у Facebook завідувач сектору контролю та моніторингу договірних зобов’язань департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іван Васючков.

За словами чиновника, на лівому березі автобус зупинятиметься біля торговельного центру «Вавилон», а на правому боці Дніпра — біля місця посадки на річковий трамвай.

Курсуватиме автобус через міст кожні 15 хвилин.

Нагадаємо, що Новий міст у Дніпрі був повністю закритий після візиту в місто президента Володимира Зеленського. Тоді глава держави уклав із місцевим мером Борисом Філатовим парі про те, що той має встигнути відкрити міст до 14 вересня. Якщо цього не станеться, мер повинен піти у відставку.