Елла Памфілова, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n126434-zabuv-uvimknuty-elektroshoker-vdaryty-strumom-ochilnycu-rosiyskogo-cvk-namagavsya-nevidomyy.html

Ракурс

На очільницю російського Центрвиборчкому (ЦВК) Еллу Памфілову цієї ночі було здійснено напад.

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За інформацією телеграм-каналу Baza, інцидент стався в її будинку в підмосковному селі Лобаново, коли Памфілова перед сном вийшла в передпокій, щоб впустити до помешкання кота.

Там вона натрапила на сторонню людину, чиє лице було заховане за маскою. Злочинець торкнувся її електрошокером і відразу втік. Однак удару струмом не було — ймовірно, нападник забув увімкнути пристрій.

Зазначається, що з будинку, за попередніми відомостями, нічого не зникло. Проте слідство як основну версію розглядає спробу пограбування. Про це повідомляє прес-служба російського МВС.

За інформацією правоохоронців, до будинку зловмисник потрапив через вікно. За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 162 Кримінального кодексу РФ (розбій, здійснений з незаконним проникненням у житло). За це правопорушення російське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Через два дні — 8 вересня у Росії мають відбутися місцеві вибори в низці регіонів.

Нагадаємо, відмова в реєстрації низки опозиційних кандидатів на цих виборах призвела до масових акцій протесту в Росії.