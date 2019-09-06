"Чорту" і "розбійнику" Годунку оголосили про підозру в побитті активіста. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n126433-chortu-i-rozbiynyku-godunku-ogolosyly-pro-pidozru-v-pobytti-aktyvista.html

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Ярослав Годунок, секретар Бориспільської міськради Київської області, підозрюється в побитті активіста. Про підозру чиновнику повідомила обласна прокуратура.

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Годунка підозрюють у хуліганстві відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, повідомляють «Українські новини», посилаючись на речника прокуратури Київщини Мар’яну Гайовську.

За даними слідства, 29 серпня в будівлі міськради Борисполя Годунок накинувся на чоловіка і почав його бити, унаслідок чого потерпілий упав на підлогу. Ім’я потерпілого правоохоронці не вказують.

Сам же Годунок заявив, що в нього виник конфлікт із Ігорем Петровскісом. За словами чиновника, він просто дав опонентові ляпаса, але ніякого побиття не було. Також Годунок додав, що Петровскіс і раніше провокував його на конфлікт.

Нагадаємо, що Годунок став популярним в Україні після того, як йому публічно дав прочухана президент України Володимир Зеленський. Під час візиту до Борисполя глава держави назвав чиновника «розбійником» і «чортом», після чого вигнав його із зали, де тривала зустріч із місцевою владою та жителями.​