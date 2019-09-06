«Черту" и "разбойнику" Годунку объявили подозрение в избиении активиста. Фото: Факты

https://racurs.ua/n126433-chertu-i-razboyniku-godunku-obyavili-podozrenie-v-izbienii-aktivista.html

Ракурс

Ярослав Годунок, секретарь Бориспольского горсовета Киевской области, подозревается в избиении активиста. О подозрении чиновнику сообщила областная прокуратура.

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Годунка подозревают в хулиганстве согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, сообщают «Українські новини», ссылаясь на спикера прокуратуры Киевщины Марьяну Гайовскую.

По данным следствия, 29 августа в здании горсовета Борисполя Годунок набросился на мужчину и начал его избивать, в результате чего потерпевший упал на пол. Имя пострадавшего правоохранители не указывают.

Сам же Годунок заявил, что у него возник конфликт с Игорем Петровскисом. По словам чиновника, он просто дал оппоненту пощечину, но никакого избиения не было. Также Годунок добавил, что Петровскис и раньше провоцировал его на конфликт.

Напомним, что Годунок стал популярным в Украине после того, как его публично отчитал президент Украины Владимир Зеленский. Во время визита в Борисполь глава государства назвал чиновника «разбойником» и «чертом», после чего выгнал его из зала, где проходила встреча с местными властями и жителями.​