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Ракурс
В Киеве пытались сбыть поддельные евро.

В Киеве задержали банду фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть 25 тыс. поддельных евро (ФОТО)

6 сен 2019, 14:34
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В Киеве правоохранители задержали четырех граждан, причастных к реализации поддельной валюты на территории столицы.

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Трое украинцев и гражданин Казахстана пытались сбыть в Киеве 25 тыс. поддельных евро. Фальшивые деньги ввозились на территорию Украины из Турции. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры в Киеве.

Ожидается, что в ближайшее время задержанным сообщат о подозрении по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия, правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В столице задержали банду. Фото: прокуратура города Киева

В столице задержали банду. Фото: прокуратура города Киева

В столице задержали банду. Фото: прокуратура города Киева

Напомним, в мае правоохранители разоблачили в Донецкой области группу лиц, которые организовали производство фальшивых долларов США и гривен. За фальшивые деньги злоумышленники купили автомобили, а также пытались приобрести недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: Ракурс


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