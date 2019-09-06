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У Києві намагалися збути підроблені євро.

У Києві затримали банду фальшивомонетників, які намагалися збути 25 тис. підроблених євро (ФОТО)

6 вер 2019, 14:34
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У Києві правоохоронці затримали чотирьох громадян, причетних до реалізації підробленої валюти на території столиці.

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Троє українців та громадянин Казахстану намагалися збути в Києві 25 тис. підроблених євро. Фальшиві гроші ввозилися на територію України з Туреччини. Про це 6 вересня повідомила прес-служба прокуратури Києві.

Очікується, що найближчим часом затриманим повідомлять про підозру за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та розшукові дії, правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину. Також вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

У столиці затримали банду. Фото: прокуратура міста Києва

У столиці затримали банду. Фото: прокуратура міста Києва

У столиці затримали банду. Фото: прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили у Донецькій області групу осіб, які організували виробництво фальшивих доларів США та гривень. За фальшиві гроші зловмисники купили автомобілі, а також намагалися придбати нерухомість в Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: Ракурс


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