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Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru
Маск спростовує заяву Лукашенка про нібито подаровану ним Tesla (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126431-mask-sprostovuie-zayavu-lukashenka-pro-nibyto-podarovanu-nym-tesla-video.htmlРакурс
Ілон Маск, відомий американський винахідник і підприємець, спростовує зроблене президентом Білорусі заяву про те, що він нібито подарував Олександру Лукашенко автомобіль Tesla, який той тестував у 2017 році.
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Про те, що слова Лукашенка не відповідають дійсності, Маск сьогодні заявив у своєму Твіттері, реагуючи на численні запитання з боку білоруських користувачів мережі.
Е, ні, — прокоментував Маск відповідне питання.
Може це інший Ілон Маск подарував? Є ж інші Ілони Маски, — відреагували на повідомлення американського мільярдера користувачі Твіттера.
Заява про нібито зроблений з боку Маска подарунок Лукашенко зробив ще 2 вересня, під час відвідин ним однієї з середніх шкіл Білорусі.
У мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував — побачив мене на мотоциклі і каже: «Що це у вас президент на двоколісному (мотоциклі — ред.) їздить?, — заявив тоді старшокласникам Лукашенко.
У 2017 році Лукашенко протестував модель Tesla S P100D. У той час машина коштувала близько 165 тис. євро. Тоді Лукашенко заявляв, що зміг на цьому автомобілі розігнатися до швидкості 280 км/год на кільцевій дорозі.
Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що програмістам вдалося «зламати» автопілот Tesla і направити автомобіль на зустрічну смугу.
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