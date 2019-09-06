Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n126431-mask-sprostovuie-zayavu-lukashenka-pro-nibyto-podarovanu-nym-tesla-video.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський винахідник і підприємець, спростовує зроблене президентом Білорусі заяву про те, що він нібито подарував Олександру Лукашенко автомобіль Tesla, який той тестував у 2017 році.

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Про те, що слова Лукашенка не відповідають дійсності, Маск сьогодні заявив у своєму Твіттері, реагуючи на численні запитання з боку білоруських користувачів мережі.

Е, ні, — прокоментував Маск відповідне питання.

Може це інший Ілон Маск подарував? Є ж інші Ілони Маски, — відреагували на повідомлення американського мільярдера користувачі Твіттера.

Заява про нібито зроблений з боку Маска подарунок Лукашенко зробив ще 2 вересня, під час відвідин ним однієї з середніх шкіл Білорусі.

У мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував — побачив мене на мотоциклі і каже: «Що це у вас президент на двоколісному (мотоциклі — ред.) їздить?, — заявив тоді старшокласникам Лукашенко.

У 2017 році Лукашенко протестував модель Tesla S P100D. У той час машина коштувала близько 165 тис. євро. Тоді Лукашенко заявляв, що зміг на цьому автомобілі розігнатися до швидкості 280 км/год на кільцевій дорозі.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що програмістам вдалося «зламати» автопілот Tesla і направити автомобіль на зустрічну смугу.