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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Маск спростовує заяву Лукашенка про нібито подаровану ним Tesla (ВІДЕО)

6 вер 2019, 14:10
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Ілон Маск, відомий американський винахідник і підприємець, спростовує зроблене президентом Білорусі заяву про те, що він нібито подарував Олександру Лукашенко автомобіль Tesla, який той тестував у 2017 році.

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Про те, що слова Лукашенка не відповідають дійсності, Маск сьогодні заявив у своєму Твіттері, реагуючи на численні запитання з боку білоруських користувачів мережі.

Е, ні, — прокоментував Маск відповідне питання.

Може це інший Ілон Маск подарував? Є ж інші Ілони Маски, — відреагували на повідомлення американського мільярдера користувачі Твіттера.

Заява про нібито зроблений з боку Маска подарунок Лукашенко зробив ще 2 вересня, під час відвідин ним однієї з середніх шкіл Білорусі.

У мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував — побачив мене на мотоциклі і каже: «Що це у вас президент на двоколісному (мотоциклі — ред.) їздить?, — заявив тоді старшокласникам Лукашенко.

У 2017 році Лукашенко протестував модель Tesla S P100D. У той час машина коштувала близько 165 тис. євро. Тоді Лукашенко заявляв, що зміг на цьому автомобілі розігнатися до швидкості 280 км/год на кільцевій дорозі.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що програмістам вдалося «зламати» автопілот Tesla і направити автомобіль на зустрічну смугу.

Джерело: Ракурс


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