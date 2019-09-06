Аварія за участю поліцейського. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n126430-dtp-iz-policeyskym-na-hersonschyni-vynuvatec-smertelnoyi-avariyi-ne-mav-vodiyskogo-posvidchennya.html

Ракурс

Співробітник поліції, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Херсонській області, не мав водійського посвідчення.

Loading...

До суду скерували обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинула родина — батько, матір та 9-річна дівчинка. Винуватцеві аварії загрожує до 10 років тюрми. Про це 6 вересня повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у Telegram.

За словами Труби, оперативник навіть не мав водійського посвідчення. Цей факт підтвердили у регіональному сервісному центрі МВС у Запорізькій області. Крім того, правоохоронець відмовляється свідчити під час досудового розслідування.

Нагадаємо, 19 червня у Херсонській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На трасі Скадовськ — Каховка, поблизу населеного пункту Миколаївка, зіштовхнулися два автомобілі — ВАЗ 21099 та BMW. За кермом іномарки був співробітник поліції. Тоді повідомлялося, що капітан поліції 1990 р. н., під час обгону авто виїхав на зустрічну смугу й сталося лобове зіткнення.

Внаслідок аварії загинули чоловік та дружина, які перебували в автомобілі ВАЗ. Їхня дев’ятирічна донька померла в лікарні від отриманих травм. Правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2. ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) Кримінального кодексу України.