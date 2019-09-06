Ситник отримав штраф за скандальний відпочинок в Рівненській області. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126429-sytnyk-otrymav-shtraf-za-skandalnyy-vidpochynok-v-rivnenskiy-oblasti-dokument.html

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Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, засуджений до 3,4 тис. грн штрафу за адміністративним протоколом про корупцію, який був складений на нього після скандального відпочинку в елітному готелі у Рівненській області.

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Адвокат голови НАБУ Владислав Кіча заявив, що суддя визнав Ситника винним і присудив йому штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів. Рішення суду захисник назвав «притягнутим за вуха по формі і по суті», передає агентство «Українські Новини».

Кіча додав, що обов’язково буде оскаржувати рішення і подасть апеляцію.

Головний свідок у справі Ситника Микола Надейко в суді сказав, що не пам’ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку глави НАБУ.

За даними ЗМІ, на відпочинок в елітному готелі в Рівненській області чиновник витратив понад 100 тис. грн, проте не задекларував витрати. Пізніше в поліції встановили, що він витратив 10 і 15 тис. грн, після чого відносно Ситника були складені два адміністративні протоколи.

Нагадаємо, що сам Ситник казав, що їздив в Рівненську область три рази на запрошення і витрачав там не більше 8−9 тис. грн.​