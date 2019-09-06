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​Сытник получил штраф за скандальный отдых в Ровенской области. Фото: LIGA.net

​Сытник получил штраф за скандальный отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТ)

6 сен 2019, 14:04
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Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, получил 3,4 тыс. грн штрафа по административному протоколу о коррупции, который был составлен в отношении него после скандального отдыха в элитном отеле в Ровенской области.

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Адвокат главы НАБУ Владислав Кича заявил, что судья признал Сытника виновным и присудил ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов. Решение суда защитник назвал «притянутым за уши по форме и сути», передает агентство «Українські новини».

​Сытник получил штраф за скандальный отдых в Ровенской области. Фото: Украинские новости

Кича добавил, что обязательно будет оспаривать это решение и подаст апелляцию.

Главный свидетель по делу Сытника Николай Надейко в суде заявил, что не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха главы НАБУ.

По данным СМИ, на отдых в элитном отеле в Ровенской области чиновник потратил свыше 100 тыс. грн, однако не задекларировал затраты. Позже в полиции установили, что он потратил 10 и 15 тыс. грн, после чего в отношении Сытника были составлены два административных протокола.

Напомним, что сам Сытник говорил, что ездил в Ровенскую область три раза по приглашению и тратил там не более 8−9 тыс. грн.​


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