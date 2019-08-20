Криминал на Сытника: руководитель НАБУ опроверг причастность НАБУ к прослушке в Генпрокуратуре и прокомментировал свой отдых на Ровенщине, фото — mind.ua

https://racurs.ua/n125739-sytnik-oproverg-prichastnost-nabu-k-proslushke-v-genprokurature-i-prokommentiroval-otdyh.html

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Руководитель Антикоррупционного бюро Артем Сытник отрицает причастность своего ведомства к «прослушке», которую обнаружили в Генпрокуратуре и прокомментировал свой отдых на Ровенщине, из-за которого имеет проблемы с законом.

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Вчера в Генпрокуратуре заявили, что в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской нашли спецсредства для прослушивания. Несанкционированные следственные действия спикер Юрия Луценко Лариса Сарган связала с делом против руководителя НАБУ.

Сегодня Сытник заявил журналистам, что в НАБУ не занимаются несанкционированным прослушиванием, а «все, что делают — делают с санкцией суда».

Относительно админпротокола, который сегодня рассмотрит Сарненский райсуд Ровенской области, Сытник сообщил, что познакомился с человеком, который организовывал отдых в охотничьих угодьях через общих знакомых в 2016 году. Руководитель НАБУ отдыхал там трижды, но уверяет, что расходы участники делили между семьями.

Получалось примерно по 8−9 тыс. грн на семью, — сообщил Сытник.

Суд рассмотрит сегодня админпротокол, составленный на директора НАБУ. Речь идет о нарушении им ограничений при получении подарка, а именно о том, что он не задекларировал отдых в охотничьем угодье, за который не платил.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что директор НАБУ должен информировать о таком подарке в декларации. В июле дело об отдыхе Сытника за счет других лиц пошло в суд. Сытник не появлялся на допросы, админпротокол о коррупции ему зачитывали на дороге под Полтавой.