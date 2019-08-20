Александра Клименко заочно арестовали. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n125738-sud-zaochno-arestoval-eks-ministra-dohodov-i-sborov-klimenko.html

Ракурс

Суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко.

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Главная военная прокуратура Генпрокуратуры еще 21 апреля 2017 года завершила заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-руководителя Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко. Об этом 20 августа сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу ГП.

Клименко обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следователи установили, что Клименко завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

в Генпрокуратуре добавили, что сейчас идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

Напомним, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование дела налоговиков времен Януковича-Клименко завершено. Материалы дела изложены в 1209 томах. Расследование дела длилось 9 месяцев, за это время было установлено 52-х подозреваемых, которые действовали под руководством бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.