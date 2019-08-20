Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Олександра Клименка заочно арештували. Фото: Капитал

Суд заочно арештував екс-міністра доходів і зборів Клименка

20 сер 2019, 12:04
999

Суд заочно обрав запобіжний захід у виді арешту колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку.

Loading...

Головна військова прокуратура Генпрокуратури ще 21 квітня 2017 року завершила заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-керівника Державної податкової служби України Олександра Клименка. Про це 20 серпня повідомляють УНН з посиланням на прес-службу ГП.

Клименка звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідчі встановили, що Клименко заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.

У Генпрокуратурі додали, що наразі триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, в квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування справи податківців часів Януковича-Клименка завершене. Матеріали справи викладено у 1209 томах. Розслідування справи тривало 9 місяців, за цей час було встановлено 52-х підозрюваних, які діяли під керівництвом колишнього міністру доходів та зборів Олександра Клименка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Радикал планував теракт на концерті «Кварталу 95» в Сумах, його затримала СБУ (ФОТО)

Член радикального молодіжного угруповання планував терористичний акт в Сумах під час заходів з нагоди Дня прапора та на концерті «Кварталу 95». 19-річного юнака затримала СБУ, яка знайшла вибухові речовини

Новини України
13:05
Новини партнерів
Загрузка...