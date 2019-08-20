Олександра Клименка заочно арештували. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n125738-sud-zaochno-areshtuvav-eks-ministra-dohodiv-i-zboriv-klymenka.html

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Суд заочно обрав запобіжний захід у виді арешту колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку.

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Головна військова прокуратура Генпрокуратури ще 21 квітня 2017 року завершила заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-керівника Державної податкової служби України Олександра Клименка. Про це 20 серпня повідомляють УНН з посиланням на прес-службу ГП.

Клименка звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідчі встановили, що Клименко заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.

У Генпрокуратурі додали, що наразі триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, в квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування справи податківців часів Януковича-Клименка завершене. Матеріали справи викладено у 1209 томах. Розслідування справи тривало 9 місяців, за цей час було встановлено 52-х підозрюваних, які діяли під керівництвом колишнього міністру доходів та зборів Олександра Клименка.