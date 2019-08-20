Кримінал на Ситника: керівник НАБУ заперечив причетність до прослушки в Генпрокуратурі і прокоментував свої полювання на Рівненщині, фото — mind.ua

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Керівник Антикорупційного бюро Артем Ситник заперечив причетність свого відомства до «прослушки», яку виявили в Генпрокуратурі, і прокоментував свої полювання на Рівненщині, через які має проблеми із законом.

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Учора в Генпрокуратурі заявили, що у службовому кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської знайшли спецзасоби для прослуховування. Несанкціоновані слідчі дії речник Юрія Луценка Лариса Сарган пов’язала зі справою проти керівника НАБУ.

Сьогодні Ситник заявив журналістам, що в НАБУ не займаються несанкціонованим прослуховуванням, а «все, що роблять — роблять з санкції суду».

Щодо адмінпротоколу, який сьогодні розглядатимуть в Сарненському райсуді на Рівненщині, то Ситник повідомив, що познайомився з людиною, яка організовувала відпочинок у мисливських угіддях через спільних знайомих в 2016 році. Керівник НАБУ відпочивав там тричі, але запевняє, що витрати учасники ділили між сім’ями.

Виходило приблизно по 8−9 тис. грн на сім’ю, — повідомив Ситник.

Суд розгляне сьогодні адмінпротокол, складений на директора НАБУ. Йдеться про порушення ним обмежень під час одержання подарунка, а саме про те, що він не задекларував відпочинок у мисливському угідді, за який не платив.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що директор НАБУ мав би проінформувати про такий подарунок у декларації. У липні справа про відпочинок Ситника за кошти інших осіб пішла до суду. Ситник не з’являвся на допити, тому адмінпротокол про корупцію йому зачитували на дорозі під Полтавою.