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Ракурс
Под Харьковом взорвали банкомат. Фото: kp.ua

Под Харьковом взорвали банкомат (ФОТО)

6 сен 2019, 13:41
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Банкомат «ПриватБанка» взорвали в ночь на 6 сентября в Харьковской области. Инцидент произошел около 4.20 в поселке Слободский Кегичевского района.

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Правоохранителям о происшествии сообщила продавщица магазина, внутри которого находился банкомат, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло, проникли внутрь магазина и устроили взрыв, но достать деньги из банкомата им все же не удалось. После неудачной попытки ограбления они скрылись с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли следователи и взрывотехники, а также передвижная криминалистическая лаборатория. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного производства. В данный момент идет сбор доказательной базы. Под Харьковом подорвали банкомат. Фото: Нацполиция

Напомним, что в июне в Харькове также подорвали банкомат. Взрыв прогремел ночью в жилом массиве Алексеевка. Тогда злоумышленники сумели завладеть деньгами, но точную сумму в полиции не озвучили.​

Источник: Ракурс


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