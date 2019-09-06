Під Харковом підірвали банкомат. Фото: kp.ua

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Банкомат «ПриватБанку» підірвали в ніч на 6 вересня в Харківській області. Інцидент стався близько 4.20 в селищі Слободський Кегичівського району.

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Правоохоронцям про подію повідомила продавець магазину, усередині якого знаходився банкомат, повідомляє прес-служба облуправління Національної поліції.

За попередніми даними, зловмисники розбили скло, проникли всередину магазину і влаштували вибух, але дістати гроші з банкомату їм все ж не вдалося. Після невдалої спроби пограбування вони втекли з місця події. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місце прибули слідчі і вибухотехніки, а також пересувна криміналістична лабораторія. У поліції вирішують питання про порушення кримінального провадження. В даний момент йде збір доказової бази.

Нагадаємо, що в червні в Харкові також підірвали банкомат. Вибух прогримів вночі в житловому масиві Олексіївка. Тоді зловмисники зуміли заволодіти грошима, але точну суму в поліції не озвучили.