Авария с участием полицейского. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n126430-dtp-s-policeyskim-na-hersonschine-vinovnik-smertelnoy-avarii-ne-imel-voditelskogo-udostovereniya.html

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Сотрудник полиции, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Херсонской области, не имел водительского удостоверения.

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В суд направили обвинительный акт в отношении оперуполномоченного полиции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла семья — отец, мать и 9-летняя девочка. Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом 6 сентября сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в Telegram.

По словам Трубы, оперативник даже не имел водительского удостоверения. Этот факт подтвердили в региональном сервисном центре МВД в Запорожской области. Кроме того, страж порядка отказывается свидетельствовать во время досудебного расследования.

Напомним, 19 июня в Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Скадовск — Каховка, вблизи населенного пункта Николаевка, столкнулись два автомобиля — ВАЗ 21099 и BMW. За рулем иномарки был сотрудник полиции. Тогда сообщалось, что капитан полиции 1990 г. р., во время обгона авто выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение.

В результате аварии погибли муж и жена, находившиеся в автомобиле ВАЗ. Их девятилетняя дочь умерла в больнице от полученных травм. Правоохранители тогда открыли уголовное производство согласно ч. 2. ст. 140 (ненадлежащее выполнение медработником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.