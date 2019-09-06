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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Маск опровергает заявление Лукашенко о якобы подаренной им Tesla (ВИДЕО)

6 сен 2019, 14:10
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Илон Маск, известный американский изобретатель и предприниматель, опровергает сделанное президентом Беларуси заявление о том, что он якобы подарил Александру Лукашенко автомобиль Tesla, который тот тестировал в 2017 году.

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О том, что слова Лукашенко не соответствуют действительности, Маск сегодня заявил в своем Твиттере, реагируя на многочисленные вопросы со стороны белорусских пользователей сети.

Э, нет, — прокомментировал Маск соответствующий вопрос.

Может это другой Илон Маск подарил? Есть же другие Илоны Маски, — отреагировали на сообщение американского миллиардера пользователи Твиттера.

Заявление о якобы сделанном со стороны Маска подарке Лукашенко сделал еще 2 сентября, во время посещения им одной из средних школ Беларуси.

У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном (мотоцикле — ред.) ездит?, — заявил тогда старшеклассникам Лукашенко.

В 2017 году Лукашенко протестировал модель Tesla S P100D. В то время машина стоила около 165 тыс. евро. Тогда Лукашенко заявлял, что смог на этом автомобиле разогнаться до скорости 280 км/час на кольцевой дороге.

Напомним, весной этого года стало известно, что программистам удалось «обмануть» автопилот Tesla и направить автомобиль на встречную полосу.

Источник: Ракурс


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