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Ракурс
Элла Памфилова, фото: kremlin.ru

Забыл включить электрошокер: ударить током руководительницу российского ЦИК пытался неизвестный злоумышленник

6 сен 2019, 14:45
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На руководительницу российского Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову этой ночью было совершено нападение.

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По информации телеграмм-канала Baza, инцидент произошел в ее доме в подмосковном селе Лобаново, когда Памфилова перед сном вышла в прихожую, чтобы впустить в дом кота.

Там она наткнулась на постороннего человека, чье лицо было скрыто за маской. Преступник коснулся ее электрошокером и сразу убежал. Однако удара током не было — вероятно, нападающий забыл включить устройство.

Отмечается, что из дома, по предварительным сведениям, ничего не пропало. Однако следствие в качестве основной версии рассматривает попытку ограбления. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД.

По информации правоохранителей, в дом злоумышленник попал через окно. По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). За это правонарушение российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Через два дня — 8 сентября в России должны состояться местные выборы в ряде регионов.

Напомним, отказ в регистрации ряда оппозиционных кандидатов на этих выборах привел к массовым акциям протеста в России.

Источник: Ракурс


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