По скандальному мосту в Днепре пустили первые автобусы. Фото: Информатор

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Ракурс

Новый мост в Днепре постепенно вводят в эксплуатацию после капитального ремонта, который проводился здесь на протяжении нескольких лет. Сегодня пустили первые автобусы.

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Пока что общественный транспорт, который начал движение по Новому мосту, будет бесплатным. Он будет довозить людей с левобережной набережной до правобережной, сообщил в Facebook заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта Днепровского городского совета Иван Васючков.

По словам чиновника, на левом берегу автобус будет останавливаться возле торгового центра «Вавилон», а на правой стороне Днепра — возле места посадки на речной трамвай.

Курсировать автобус через мост будет каждые 15 минут.

Напомним, что Новый мост в Днепре был полностью закрыт после визита в город президента Владимира Зеленского. Тогда глава государства заключил с местным мэром Борисом Филатовым пари о том, что тот должен успеть открыть мост до 14 сентября. Если этого не произойдет, мэр должен уйти в отставку.