Виталий Касько – первый заместитель генпрокурора. Фото: Газета День

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Виталий Касько, который в свое время уже работал в Генеральной прокуратуре Украины, стал первым заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Назначение Касько 5 сентября согласовал действующий генпрокурор, руководствуясь ст. 9 закона Украины «О прокуратуре». Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГП.

Как известно, Виталий Касько окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко в 1998 году. С тех пор он начал работать во Львовской транспортной прокуратуре. В 1999 году перешел в прокуратуру Львовской области, где работал до 2002 года.

В Генеральной прокуратуре Касько работал с 2002 по 2005 годы, затем два года занимался юридической практикой. С 2007 по 2010 годы работал в ГПУ, а с 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

Касько в 2014—2016 годах работал в Генпрокуратуре на должности заместителя генпрокурора. Он возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными лицами Украины. Каско подал в отставку 15 февраля 2016 года.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины на первом пленарном заседании 312 голосами согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины. На этой должности он заменил Юрия Луценко.