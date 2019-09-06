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Главные новости 6 сентября: законопроект об импичменте получил одобрение комитета, а в «Киевзеленстрое» раскрыли хищение 10 млн грн. Фото: sharij

Главные новости 6 сентября: законопроект об импичменте получил одобрение комитета, а в «Киевзеленстрое» раскрыли хищение 10 млн грн

6 сен 2019, 23:00
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Законопроект президента Владимира Зеленского № 1012 «Об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичмент)» поддержали в комитете парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своего первого заместителя. Им стал Виталий Касько, который уже работал в ГПУ с 2002 по 2005 годы и с 2007 по 2010 годы. Затем Касько в 2014—2016 годах работал в ГПУ на должности заместителя генпрокурора и возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский своим сегодняшним указом № 665/2019 внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, он исключил всех ее членов и пригласил трех человек. Теперь в состав СНБО входят премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Руководство коммунального объединения «Киевзеленстрой» уличили в присвоении 10 млн грн бюджетных средств. Злоумышленники разработали схему по которой завысили стоимость и объем выполненных работ в парке «Партизанская слава» в Дарницком районе столицы. Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении двум фигурантам дела.

Законопроект № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов» антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом. Он предусматривает не только конфискацию незаконных активов, но и уголовную ответственность.

Источник: Ракурс


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