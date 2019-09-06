Кабмин создаст госагентство по государственному долгу Украины. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126455-kabmin-sozdast-gosagentstvo-po-gosudarstvennomu-dolgu-ukrainy.html

Ракурс

Украинское правительство приняло решение создать государственное агентство, которое будет заниматься государственным долгом.

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Новый центральный орган власти создаст Министерство финансов. Чиновники надеются, что такой подход позволит деполитизировать этот вопрос. Об этом заявил министр правительства Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает «Укринформ».

По словам министра, такой подход имеет аналоги в европейской политике, когда для определенных целей выделяют отдельный государственный орган.

На Правительственном портале отмечается, что это долговое агентство позволит эффективно управлять бюджетом и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственного долга. Агентство будет органом исполнительной власти со специальным статусом.

Подчиняться новый орган будет Минфину. Для его внедрения необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс. Кабмин планирует внести в Верховную Раду законопроект, который должен обеспечить его реализацию.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине ликвидировали Департамент защиты экономики в Нацполиции. Вместо него планируют ввести Службу финансовых расследований. Причину создания нового органа пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.