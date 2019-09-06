Кабмін створить держагенцію з державного боргу України. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126455-kabmin-stvoryt-derjagenciu-z-derjavnogo-borgu-ukrayiny.html

Ракурс

Український уряд прийняв рішення створити державну агенцію, яка займатиметься державним боргом.

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Новий центральний орган влади створить Міністерство фінансів. Чиновники сподіваються, що таких підхід дозволить деполітизовати це питання. Про це заявив міністр уряду Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає «Укрінформ».

За словами міністра, таких підхід має аналоги у європейській політиці, коли для певних цілей виділяють окремий державний орган.

На Урядовому порталі зазначається, що ця боргова агенція дозволить ефективно керувати бюджетом та реалізовувати довгострокові цілі у сфері управління державного боргу. Агенція буде органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Підпорядковуватиметься новий орган Мінфіну. Для його впровадження необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу. Кабмін планує внести до Верховної Ради законопроект, який має забезпечити його реалізацію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні ліквідували Департамент захисту економіки у Нацполіції. Замість нього планують запровадити Службу фінансових розслідувань. Причину створення нового органу пояснив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.