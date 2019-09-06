Діамантова ліга-2019: Левченко виграла "срібло" у стрибках у висоту, фото — ФЛАУ

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Ракурс

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла «срібло» Діамантової ліги 2019 року — найпрестижніших комерційних змагань у цьому виді спорту. Цьгорічний фінал відбувся сьогодні у Брюсселі.

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Киянка до останньої спроби суперничала зі світовим лідером стрибків у висоту останніх років — росіянкою Марією Ласицкене, яка внаслідок дискваліфікації РФ виступає під нейтральним прапором.

Левченко у Брюсселі стрибнула у найкращій спробі на 1,97 м, але не змогла здолати планку на 1,99 м. Зазначимо, що Юлія впродовж змагань двічі долала висоти з третьої, заключної спроби. У боротьбі за друге місце Левченко переграла бельгійку Тіам та польку Ліцвінко, які не зуміли взяти 1,97 м.

Всього у фіналі в секторі змагалися три українські висотниці. Крім Левченко, за перемогу боролися 18-річна Ярослава Магучіх з Дніпра та Ірина Геращенко (Київ). Магучіх була шостою, Геращенко — 10-ю.

Ласицкене виграла Діамантову лігу з результатом 1,99 м.

Інша українка, Марина Бех, виборола високе, четверте місце, у стрибках у довжину. Марина показала при цьому однаковий результат з британкою Катаріною Джонсон-Томпсон — 6,73 м. Ольга Ляхова з Полтави фінішувала четвертою у фіналі Діамантової ліги у бігу на 800 м.

Тиждень тому «Діамантову лігу» у стрибках у висоту серед чоловіків виграв українець Андрій Проценко, якому підкорилася висота 2,32 м.

Нагадаємо, що у березні Юлія Левченко була другою на чемпіонаті Європи у приміщенні з результатом 1,99 м.