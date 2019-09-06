Бриллиантовая лига-2019: Левченко выиграла "серебро" в прыжках в высоту, фото — ФЛАУ

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Ракурс

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла «серебро» Бриллиантовой лиги 2019 — самых престижных коммерческих соревнований в этом виде спорта. Финал состоялся сегодня в Брюсселе.

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Киевлянка до последней попытки соперничала с мировым лидером прыжков в высоту последних лет — россиянкой Марией Ласицкене, которая вследствие дисквалификации РФ выступает под нейтральным флагом.

Левченко в Брюсселе прыгнула в лучшей попытке на 1,97 м, но не смогла преодолеть планку на 1,99 м. Отметим, что Юлия на протяжении соревнований дважды преодолевала высоты с третьей, заключительной попытки. В борьбе за второе место Левченко переиграла бельгийку Тиам и польку Лицвинко, которые не сумели взять 1,97 м.

Всего в финале в секторе соревновались три украинских висотници. Кроме Левченко, за победу боролись 18-летняя Ярослава Магучих из Днепра и Ирина Геращенко (Киев). Магучих в итоге была шестой, Геращенко — 10-й. Ласицкене выиграла Бриллиантовую лигу с результатом 1,99 м.

Другая украинка Марина Бех, завоевала высокое, четвертое место, в прыжках в длину. Марина показала при этом одинаковый результат с британкой Катариной Джонсон-Томпсон — 6,73 м. Ольга Ляхова из Полтавы финишировала четвертой в финале Бриллиантовой лиги в беге на 800 м.

Неделю назад «Бриллиантовую лигу» в прыжках в высоту среди мужчин выиграл украинец Андрей Проценко, которому покорилась высота 2,32 м.

Напомним, что в марте Юлия Левченко была второй на чемпионате Европы в помещении с результатом 1,99 м.