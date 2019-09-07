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Военнопленных моряков вывезли из «Лефортово». Фото: Reuters

Военнопленные моряки покинули «Лефортово», их везут в аэропорт — адвокат

7 сен 2019, 10:17
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Военнопленные украинские моряки утром 7 сентября покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

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Украинцев везут в аэропорт для завершения процедуры обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя группы адвокатов Николая Полозова.

Российский журналист Александр Коц в Twitter написал, что процесс обмена удерживаемыми лицами подходит к завершению. По его информации, колонны машин с заключенными уже прибыли в аэропорты «Борисполь» и «Внуково». Коц пишет, что Украина выдает россиянам не только граждан РФ, но и сепаратистов.

По моей информации из 35 человек, которых отдают нам, только 12 — россияне. В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке, — говорится в сообщении.

Тем временем СМИ информируют, что на военный аэродром в Борисполе прибыли кареты «скорой помощи».

Напомним, росСМИ сообщили, что сегодня утром из СИЗО «Лефортово» выехали три больших пассажирских автобуса с украинскими гражданами. Транспорт сопровождают автомобили спецслужб и полиции. Ожидается, что домой украинских и российских заключенных отправят президентскими самолетами.


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