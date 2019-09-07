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Из «Лефортово» выехали три автобуса. Фото: Vasily Maximov в Twitter

Из СИЗО «Лефортово» выехали автобусы с украинскими заключенными — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

7 сен 2019, 09:45
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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией, вероятно, сегодня завершится.

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В субботу, 7 сентября, три больших пассажирских автобуса в 8.40 выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Транспорт сопровождали автомобили Федеральной службы безопасности и Государственной постовой службы. В автобусе, вероятно, находятся удерживаемые граждане Украины. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс».

Российские медиа отмечают, что автобусы доставляют в аэропорт военнопленных моряков и политических заключенных. По неподтвержденной информации, украинских пленных везут во «Внуково-2». Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35».

Журналисты также сообщили, что сегодня в 9.00−9.30 из аэропортов «Внуково» и «Борисполь» одновременно вылетят два президентских самолета. Удерживаемых лиц доставят домой российский ТУ-204 и украинский АН-148. Обратный вылет запланирован на 12.00−12.15.

Из «Лефортово» выехали три автобуса. Фото: Vasily Maximov в Twitter

Напомним, адвокат украинских заключенных Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должен состояться в ближайшие часы.


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