З «Лефортово» виїхали три автобуси. Фото: Vasily Maximov у Twitter

https://racurs.ua/ua/n126460-z-sizo-lefortovo-vyyihaly-avtobusy-z-ukrayinskymy-v-yaznyamy-zmi-foto-video.html

Ракурс

Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією, ймовірно, сьогодні завершиться.

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У суботу, 7 вересня, три великих пасажирських автобуси о 8.40 виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві. Транспорт супроводжували автомобілі Федеральної служби безпеки та Державної постової служби. В автобусі, ймовірно, перебувають утримувані громадяни України. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс».

Російські медіа зазначають, що автобуси доставляють в аеропорт військовополонених моряків та політичних в’язнів. За непідтвердженою інформацією, українських полонених везуть у «Внуково-2». Обмін утримуваними особами між Росією і Україною планується провести за формулою «35 на 35».

Журналісти також повідомили, що сьогодні о 9.00−9.30 з аеропортів «Внуково» та «Бориспіль» одночасно вилетять два президентські літаки. Утримуваних осіб доставлять додому російський ТУ-204 та український АН-148. Зворотний виліт заплановано на 12.00−12.15.

Нагадаємо, адвокат українських в’язнів Валентин Рибін заявив, що обмін утримуваними особами між Україною та Росією повинен відбутися у найближчі години.