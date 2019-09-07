Ураган наробив лиха на Багамах

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Ураган «Доріан» на Багамських островах забрав життя 43 осіб.

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Кількість жертв тропічного шторму може збільшитися, оскільки багато осіб наразі вважаються зниклими безвісти. Про це заявила прес-секретар прем'єр-міністра Багамських островів Еріка Уеллс Кокс, повідомляє РБК із посиланням на NBC News.

Гуманітарної допомоги потребують близько 70 тис. осіб, які мешкали на островах Абако і Гранд Багама. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття. Багато людей залишися без власного житла.

Як відомо, вчора тропічний циклон досяг узбережжя Сполучених Штатів Америки в районі Північної Кароліни. Наразі ураган «Доріан» знижений до першої категорії, максимальна швидкість вітру сягає 150 км/год.

Ураган обрушився на Багамські острови 1 вересня. У той момент швидкість вітру досягала 298 км/год. Згодом, 2 вересня, ураган послабшав до четвертої категорії, а 3 вересня — до третьої.

Нагадаємо, станом на 6 вересня ураган «Доріан», який налетів на Багамські острови, забрав життя вже 30 осіб. Місцева влада заявляла, що у майбутньому кількість жертв може збільшитися, оскільки десятки людей залишаються зниклими безвісти.