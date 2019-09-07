Жертвами урагану «Доріан» стали вже 43 особи, багато зниклих безвісти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126459-jertvamy-uraganu-dorian-staly-vje-43-osoby-bagato-znyklyh-bezvisty-video.htmlРакурс
Ураган «Доріан» на Багамських островах забрав життя 43 осіб.
Кількість жертв тропічного шторму може збільшитися, оскільки багато осіб наразі вважаються зниклими безвісти. Про це заявила прес-секретар прем'єр-міністра Багамських островів Еріка Уеллс Кокс, повідомляє РБК із посиланням на NBC News.
Гуманітарної допомоги потребують близько 70 тис. осіб, які мешкали на островах Абако і Гранд Багама. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття. Багато людей залишися без власного житла.
Як відомо, вчора тропічний циклон досяг узбережжя Сполучених Штатів Америки в районі Північної Кароліни. Наразі ураган «Доріан» знижений до першої категорії, максимальна швидкість вітру сягає 150 км/год.
Ураган обрушився на Багамські острови 1 вересня. У той момент швидкість вітру досягала 298 км/год. Згодом, 2 вересня, ураган послабшав до четвертої категорії, а 3 вересня — до третьої.
Нагадаємо, станом на 6 вересня ураган «Доріан», який налетів на Багамські острови, забрав життя вже 30 осіб. Місцева влада заявляла, що у майбутньому кількість жертв може збільшитися, оскільки десятки людей залишаються зниклими безвісти.