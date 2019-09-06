Фіолетове небо внаслідок урагану «Доріан». Фото: News4JAX

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Ракурс

Ураган «Доріан» у штаті Флорида зафарбував небо в неймовірно красивий відтінок пурпурного та фіолетового кольорів.

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У мережі активно діляться світлинами незвичайного неба. Як відомо, потужний циклон минув Флориду й такий колір неба пов’язують саме з тим, що він пройшов повз. Про це повідомляє WJBF у Twitter.

Фахівці пояснили, що небо змінило колір внаслідок того, що світло сонця особливим чином розсіялося через ураганні грозові хмари. Вони зробили захід сонця фіолетовим.

Крім того, за інформацією CNN, «Доріан» виніс на пляжі Флориди пакунки з героїном. Так, на пляжі Парадайз Біч виявили 15 таких пакетів, які містили 26 кг наркотику. Вартість одного пакунка складає 30 тис. дол.

Нагадаємо, станом на 6 вересня ураган «Доріан» забрав життя 30 осіб на Багамських островах. Циклон наближається до берегів США. Національний центр ураганів вже попередив про небезпеку жителів узбережжя штатів Флориди, Джорджії, Північній і Південної Кароліни, а також Вірджинії. У деяких регіонах ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі категорія небезпеки урагану знизилася до другого рівня.