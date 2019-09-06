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Ракурс
Фиолетовое небо вследствие урагана «Дориан». Фото: News4JAX

Ураган «Дориан» окрасил небо над Флоридой в фиолетовый цвет и вынес на пляжи штата пакеты с героином (ФОТО, ВИДЕО)

6 сен 2019, 15:47
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Ураган «Дориан» в штате Флорида закрасил небо в невероятно красивый оттенок пурпурного и фиолетового цветов.

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В сети активно делятся фотографиями необычного неба. Как известно, мощный циклон прошел Флориду и такой цвет неба связывают именно с тем, что он прошел мимо. Об этом сообщает WJBF в Twitter.

Специалисты объяснили, что небо изменило цвет вследствие того, что свет солнца особым образом рассеялсячерез ураганные грозовые тучи. Они сделали закат фиолетовым.

Кроме того, по информации CNN, «Дориан» вынес на пляжи Флориды пакеты с героином. Так, на пляже Парадайз Бич обнаружили 15 таких пакетов, которые содержали 26 кг наркотика. Стоимость одного пакета составляет 30 тыс. долл.

Фиолетовое небо вследствие урагана «Дориан». Фото: News4JAX

Фиолетовое небо вследствие урагана «Дориан». Фото: News4JAX

Фиолетовое небо вследствие урагана «Дориан». Фото: News4JAX

Напомним, по состоянию на 6 сентября ураган «Дориан» унес жизни 30 человек на Багамских островах. Циклон приближается к берегам США. Национальный центр ураганов уже предупредил об опасности жителей побережья штатов Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины, а также Вирджинии. В некоторых регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас категория опасности урагана снизилась до второго уровня.


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