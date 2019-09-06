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Лукашенко мечтает о совместной с Украиной Олимпиаде. Фото: Известия

Лукашенко мечтает о совместной с Украиной Олимпиаде

6 сен 2019, 15:42
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Александр Лукашенко, президент Беларуси, выступил с заявлением о том, что его страна могла бы провести Олимпийские игры с помощью украинцев или россиян. По словам белорусского лидера, в Беларуси есть объекты, необходимые для проведения спортивного мероприятия такого масштаба.

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Во время сегодняшнего общения с журналистами в Бресте Лукашенко отметил, что спортивные объекты, которых нет в его стране, есть на территории Украины и России, сообщает БЕЛТА.

В то же время Лукашенко признал, что в проведении масштабных спортивных мероприятий его стране «трудно соревноваться с гигантами», но с помощью украинцев или россиян это станет возможным.

Также президент Беларуси считает, что такие мероприятия могут быть весьма прибыльными для государства. В качестве примера он привел Европейские игры, которые прошли в его стране летом. По словам Лукашенко, на них Беларусь даже не истратила все выделенные средства.

Напомним, что в июле 2019 года президент Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр. Тогда он поручил Минмолодежьспорта и Национальному олимпийскому комитету начать работу над соответствующим стратегическим планом.​


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