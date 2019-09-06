Лукашенко мріє про спільну з Україною Олімпіаду. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n126438-lukashenko-mriie-pro-spilnu-z-ukrayinou-olimpiadu.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, виступив із заявою про те, що його країна могла би провести Олімпійські ігри з допомогою українців або росіян. За словами білоруського лідера, в Білорусі є об'єкти, необхідні для проведення спортивного заходу такого масштабу.

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Під час сьогоднішнього спілкування з журналістами у Бресті Лукашенко зазначив, що спортивні об'єкти, яких немає в його країні, є на території України та Росії, повідомляє БЕЛТА.

Водночас Лукашенко визнав, що у проведенні масштабних спортивних заходів його країні «важко змагатися з гігантами», але за допомогою українців чи росіян це стане можливим.

Також президент Білорусі вважає, що такі заходи можуть бути досить прибутковими для держави. Для прикладу він навів Європейські ігри, які відбулися в його країні влітку. За словами Лукашенка, на них Білорусь навіть не витратила всі виділені кошти.

Нагадаємо, що в липні 2019 року президент Володимир Зеленський виступив із заявою про необхідність участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор. Тоді він доручив Мінмолодьспорту та Національному олімпійському комітету розпочати роботу над відповідним стратегічним планом.​