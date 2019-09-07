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Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах. Фото: president.gov.ua

Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США — WP

7 вер 2019, 08:40
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, хоче, аби президент України Володимир Зеленський втрутився у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік.

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Американський президент тисне на українського лідера й вимагає, щоб Зеленський посприяв у розслідуванні, яке відкрите в Україні проти сина представника Демократичної партії Джо Байдена. Цей політик є прямим конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Йдеться про розслідування проти Хантера Байдена та його роль у газовій компанії Burisma Group. Раніше молодший Байден перебував у раді директорів компанії.

Вказується, що відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина радив особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Таким чином Білий дім хоче допомогти Трампу на президентських виборах в 2020 році та дискредитувати його опонента.

The Washington Post пише, що одним із методів тиску на Зеленського є звернення адміністрації Трампа до Пентагону про перегляд військової допомоги для України.

Нагадаємо, у серпні видання The New York Times повідомлялося, що адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольф Джуліані та помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час кількох зустрічей і телефонних розмов домовлялися про розслідування в Україні так званих справ Джо Байдена.


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