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Трамп просит Зеленского помочь ему переизбраться на выборах. Фото: president.gov.ua

Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США — WP

7 сен 2019, 08:40
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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вмешался в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.

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Американский президент давит на украинского лидера и требует, чтобы Зеленский оказал содействие в расследовании, которое открыто в Украине против сына представителя Демократической партии Джо Байдена. Этот политик является прямым конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Речь идет о расследовании против Хантера Байдена и его роли в газовой компании Burisma Group. Ранее младший Байден находился в совете директоров компании.

Указывается, что возобновить расследование против Джо Байдена и его сына советовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Таким образом Белый дом хочет помочь Трампу на президентских выборах в 2020 году и дискредитировать оппонента.

The Washington Post пишет, что одним из методов давления на Зеленского — обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Напомним, в августе издание The New York Times сообщалось, что адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время нескольких встреч и телефонных разговоров договаривались о расследовании в Украине так называемых дел Джо Байдена.


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