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Ураган наделал беды на Багамах

Жертвами урагана «Дориан» стали уже 43 человека, многие пропали без вести (ВИДЕО)

7 сен 2019, 09:12
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Ураган «Дориан» на Багамских островах унес жизни 43 человек.

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Количество жертв тропического шторма может увеличиться, поскольку многие сейчас считаются пропавшими без вести. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Багамских островов Эрика Уэллс Кокс, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

В гуманитарной помощи нуждаются около 70 тыс. лиц, которые жили на островах Абако и Гранд Багама. Пострадавшим нужна питьевая вода, еда, лекарства и укрытие. Многие люди остались без собственного жилья.

Как известно, вчера тропический циклон достиг побережья Соединенных Штатов Америки в районе Северной Каролины. Сейчас ураган «Дориан» снижен до первой категории, максимальная скорость ветра достигает 150 км/ч.

Ураган обрушился на Багамские острова 1 сентября. В тот момент скорость ветра достигала 298 км/ч. Впоследствии, 2 сентября, ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — в третьей.

Напомним, по состоянию на 6 сентября ураган «Дориан», который обрушился на Багамские острова, унес жизни уже 30 человек. Местная власть заявляла, что в будущем количество жертв может увеличиться, так как десятки людей остаются пропавшими без вести.


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